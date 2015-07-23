«Барселона» оштрафована на 30 тысяч евро по итогам финала Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" заплатит штраф в размере 30 тысяч евро по итогам финального матча футбольной Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса", сообщается на официальном сайте УЕФА.





Каталонцы наказаны за нарушение пункта дисциплинарного регламента УЕФА, подразумевающего санкции за использование жестов, слов, и других способов передачи сообщений политического, идеологического, религиозного, оскорбительного характера, которые являются запрещенными на спортивных мероприятиях.

