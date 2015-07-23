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    «Барселона» оштрафована на 30 тысяч евро по итогам финала Лиги чемпионов

    Испанская "Барселона" заплатит штраф в размере 30 тысяч евро по итогам финального матча футбольной Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса", сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Каталонцы наказаны за нарушение пункта дисциплинарного регламента УЕФА, подразумевающего санкции за использование жестов, слов, и других способов передачи сообщений политического, идеологического, религиозного, оскорбительного характера, которые являются запрещенными на спортивных мероприятиях.
    "Барселона" 6 июня на Олимпийском стадионе в Берлине со счетом 3:1 обыграла туринский "Ювентус" и в пятый раз в истории стала победителем турнира.

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    Источник: УЕФА

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    23.07.2015 18:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 08:31

      придётся брать кредит

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 24 июля 2015, 00:50

      30 тысяч евро ничто в сравнении с доминацией тотального футбола от барсы

      1
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 23 июля 2015, 21:14

      произвол!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 23 июля 2015, 21:02

      на семки фифафюрерам... сто пудово и здесь перес нажаловался суу..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Linxform 23 июля 2015, 20:36

      Черт... Теперь из за такого внушительного штрафа каталонцам придется отказаться от крупных трансферов... )))

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 23 июля 2015, 19:29

      А детально что там и кому показал где то есть описано?

      1
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 23 июля 2015, 18:50

      Ничего удивительного,барсуки и на соккере себя так же ведут.

      2
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > Master Football 7 23 июля 2015, 21:03

      да для нас это норма ........факьюпичч !!!

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