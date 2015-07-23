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    «Вольфсбург» купил игрока сборной Перу

    Немецкий «Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о переходе футболиста сборной Перу Карлоса Аскуэса.

    23-летний защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и в полузащите, подписал с «волками» контракт сроком на три сезона — до 30 июня 2018 года. Сумма трансфера не разглашается.

    В «Вольфсбурге» Аскуэс будет выступать под шестым номером. Предыдущей командой игрока был перуанский клуб «Мельгар».
    Новичок «Вольфсбурга» сыграл в шести матчах на прошедшем Кубке Америки, на котором сборная Перу заняла третье место.



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    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    23.07.2015 18:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Саша ЦСКА 23 июля 2015, 21:19

      Удачи в стане волков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 21:02

      Круто, чё!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 19:30

      удачи перуанцу в бундеслиге.такой пример писарро перед глазами.

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