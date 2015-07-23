«Вольфсбург» купил игрока сборной Перу

Немецкий «Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о переходе футболиста сборной Перу Карлоса Аскуэса.



23-летний защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и в полузащите, подписал с «волками» контракт сроком на три сезона — до 30 июня 2018 года. Сумма трансфера не разглашается.



В «Вольфсбурге» Аскуэс будет выступать под шестым номером. Предыдущей командой игрока был перуанский клуб «Мельгар».