«Бавария» проиграла «Гуанчжоу» в товарищеском матче

Томас уже с точки не забивает((.
Футболисты мюнхенской "Баварии" в серии пенальти потерпели поражение от китайского "Гуанчжоу Эвергранд" в контрольном матче.
Основное время встречи, состоявшейся в четверг в Гуанчжоу, завершилось без забитых голов - 0:0.
В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее - 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.
В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее - 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.
В прошлом сезоне "Бавария" выиграла чемпионат Германии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
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