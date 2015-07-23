Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» проиграла «Гуанчжоу» в товарищеском матче

    Футболисты мюнхенской "Баварии" в серии пенальти потерпели поражение от китайского "Гуанчжоу Эвергранд" в контрольном матче.

    Основное время встречи, состоявшейся в четверг в Гуанчжоу, завершилось без забитых голов - 0:0.

    В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее - 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.
    В прошлом сезоне "Бавария" выиграла чемпионат Германии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 23 июля 2015, 22:30

      Томас уже с точки не забивает((.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Real10aman 23 июля 2015, 19:54

      Мдаа.. скатилась Бавария

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 19:32

      такая вот полоса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 19:28

      с пенальти у баварии часто проблемы. матч не смотрел.как там игра состав.ничего не знаю.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 23 июля 2015, 20:19

      Привет! Пенальти только Мюллер не реализовал.) А китайцы все свои заколотили. Если бы Нойер стоял, может быть он потащил бы, но был Лучич.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Rusti > Die Roten 23 июля 2015, 20:21

      Бавария с Гвардиолой катится всё ниже и ниже.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11