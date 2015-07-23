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    «Спартак» расторг контракт с Билялетдиновым

    "Спартак" и полузащитник Динияр Билялетдинов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.

    Игрок перешел в состав красно-белых в 2012 году и с тех пор на его счету 30 матчей и 4 гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".
    "Наш клуб благодарит Динияра Билялетдинова за время, проведенное в "Спартаке", и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении на сайте команды.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    23.07.2015 17:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +149

      hiv85 24 июля 2015, 12:11

      такое уг даже кубань не подберет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 07:27

      папка обязательно подберет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      alexxxi 24 июля 2015, 05:39

      Не прижился в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 23 июля 2015, 19:02

      Бестолковое приобретение для Спартака.
      Зачем брали,так и не понял.Полный ноль был.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      makkie 23 июля 2015, 18:50

      Ну наконец-то!
      Биляш - настоящий баллас был, да к тому же еще и нытик.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:43

      пока-пока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2015, 18:30

      Ну и правильно-все равно он уже не приносил пользы.Удачи ему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      СтарыйСпартач 23 июля 2015, 18:16

      балласт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 июля 2015, 18:04

      пинок под зад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      ferrari8 23 июля 2015, 17:57

      Давай в Рубин!

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti > ferrari8 23 июля 2015, 20:24

      Куда же конечно в Рубин

      0
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