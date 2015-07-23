«Спартак» расторг контракт с Билялетдиновым

такое уг даже кубань не подберет.
"Спартак" и полузащитник Динияр Билялетдинов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.
Игрок перешел в состав красно-белых в 2012 году и с тех пор на его счету 30 матчей и 4 гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".
"Наш клуб благодарит Динияра Билялетдинова за время, проведенное в "Спартаке", и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении на сайте команды.
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