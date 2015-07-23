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    Блохин: «Если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции»

    Бывший главный тренер «Динамо» Олег Блохин рассказал о поисках нового места работы, отметив, что не против вернуться в греческий футбол, где он уже работал с 1990 по 2002 год с разными клубами.

    «Наметки в Греции были, но до официальных предложений пока не доходило. Но если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции. К этой стране я адаптирован, да и язык не забыл. По этой части мне было бы проще.
    Мою кандидатуру рассматривали в аравийском «Аль-Иттихаде»? Мне пока неизвестны истоки этой информации. Лучше позвоните самому Шандору – он больше в курсе дела. Агент может рассылать предложения по моей кандидатуре в разные клубы, поэтому не исключено, что заинтересованность может возникнуть в любом из них. Но пока контракт не подписан, это всего лишь разговоры", - цитирует Блохина источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 16:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 23 июля 2015, 22:34

      В Греции кризис. Блохин плд это дело может проскочить. Дорогие тренеры сейчас грекам не по карману.

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      Рейтинг: +77

      Truly 23 июля 2015, 19:10

      Где он только не работал. Раскусили его даже греки.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:42

      кризис там!

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      Рейтинг: +407

      18JG 23 июля 2015, 16:47

      Блохин и от "Динамо", и от работы в Греции не отказался бы. Напоминает мне это фразу: "Хочешь и рыбку съесть и на х*й сесть".

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