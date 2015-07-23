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    Венгер: «Мысли о завершении карьеры вызывают во мне панику»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем отношении к неизбежному уходу из футбола.

    «Завершение карьеры? Да, такие мысли меня иногда посещают, но не более чем на пять секунд, потому что они вызывают у меня небольшую панику.
    Вот после матча на «Олд Траффорд» разговорились с Фергюсоном, и я спросил: «Ну что, разве тебе не скучно?». Он ответил: «Нет». У него было достаточно футбола в жизни. Он ходит на каждый матч. У него есть гоночные скакуны, а у меня их нет.
    Энтузиазм? С этим у меня нет проблем, честно. Я нацелен на работу больше, чем когда-либо. Неважно, как часто ты выполняешь свою работу.
    Важно, насколько ты ее любишь», - подчеркнул тренер.

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    Источник: Skysports

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    23.07.2015 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:38

      Рано или поздно это всё равно когда-нибудь случится...

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 23 июля 2015, 21:25

      "Эх залетные мысли мои
      Вы как годы уноситесь прочь
      От рассвета в закат от заката сквозь ночь
      Мчитесь прочь
      Мои мысли мои скакуны
      Словно искры зажгут эту ночь
      Обгоняя безумие ветров хмельных
      Эскадрон моих мыслей шальных")))

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:42

      остаётся только продолжать!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 23 июля 2015, 18:06

      Главное не опуститься ниже 4 места и ниже Тоттенхэма и тогда сможешь и дальше работать до 100 лет.
      А Фергюсону ему наоборот интересно смотреть как его сменщики пыхтят корчатся и не могут МЮ воздвинуть выше чем сделал он.
      У Арсена паника если он уйдет из команды, то В Дом престарелых, где скакуны никому не нужны, будешь на перегонки на каталках играть.

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