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    Райола: «Почему я должен комментировать слова Ибрагимовича?»

    Агент нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича Мино Райола не стал комментировать слова шведа, который заявил, что его будущее находится в руках агента. Напомним, что таким образом Ибрагимович ответил на вопрос журналиста о том, уйдет ли он из "ПСЖ".

    "Спросите его, почему он так сказал, – цитирует Райолу источник. – Я не понимаю, почему люди обращаются ко мне за комментарием по поводу чьих-то слов. Если вы хотите знать, что он имел в виду, спросите его. Если вы хотите знать, что сказал я, спросите меня".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:40

      Сам великий Райола! Какого-то Ибрагимыча! Фи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 17:21

      Действительно, почему?

      0
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