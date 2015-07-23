Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Депай: «Я хочу стать легендой»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» нападающий Мемфис Депай заявил, что хочет стать легендой футбола. Нынешним летом 21-летний голландец перешел в «МЮ» из «ПСВ Эйндховен» за сумму, примерно равную 22 миллионам фунтов.
    «Скажу честно: конечно, я хочу стать легендой. Я буду мотивировать себя для того, чтобы играть хорошо в каждом матче. Я все еще молод, хочу прогрессировать, хотя понимаю, что Премьер-лига отличается от чемпионата Нидерландов.
    Я должен делать свою работу, а затем, кто знает, может, я стану легендой. Сейчас обо мне уже говорят болельщики и знаменитые футболисты, за что я им благодарен», - приводит слова Депая источник.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Payet 24 июля 2015, 08:32

      Депай: «Я хочу спать с легендой»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Region64 23 июля 2015, 19:46

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      АРГЫН 23 июля 2015, 19:22

      Удачи, надеюсь затерзаеш оборону тотнема буду ставить на вас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 23 июля 2015, 18:57

      Перейдя в МЮ считай что ты уже легенда. А Большего и желать не надо, правда же.
      Цитирую слова Депая: "Я должен делать свою работу, а затем, кто знает, может перееду в Реал".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Man Sity-Kunbek 23 июля 2015, 15:59

      огромный талант!с него все можно ожидать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 23 июля 2015, 15:50

      Отличный настрой,молодец.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11