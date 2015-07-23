Депай: «Я хочу стать легендой»

Новичок «Манчестер Юнайтед» нападающий Мемфис Депай заявил, что хочет стать легендой футбола. Нынешним летом 21-летний голландец перешел в «МЮ» из «ПСВ Эйндховен» за сумму, примерно равную 22 миллионам фунтов.



«Скажу честно: конечно, я хочу стать легендой. Я буду мотивировать себя для того, чтобы играть хорошо в каждом матче. Я все еще молод, хочу прогрессировать, хотя понимаю, что Премьер-лига отличается от чемпионата Нидерландов.