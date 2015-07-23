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    Молодежные составы «Крыльев Советов» и ЦСКА сыграли вничью

    Футболисты самарских "Крыльев Советов" и московского ЦСКА разошлись миром в матче второго тура молодежного первенства чемпионата России.

    Встреча, состоявшаяся в четверг в Самаре, завершилась со счетом 0:0.
    Матч основных составов "Крыльев Советов" и ЦСКА пройдет в Самаре в пятницу.

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    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2015 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 23 июля 2015, 19:20

      В молодежке то почему Базелюк не играет? Понятно, что он уже перерос ее уровень, но ведь сейчас все равно в основе на него не рассчитывают и другой команды пока не нашли...

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Павлюченко 13 24 июля 2015, 08:14

      он же в кубани в аренде

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:30

      любопытненько

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