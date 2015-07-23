Молодежные составы «Крыльев Советов» и ЦСКА сыграли вничью

В молодежке то почему Базелюк не играет? Понятно, что он уже перерос ее уровень, но ведь сейчас все равно в основе на него не рассчитывают и другой команды пока не нашли...
Футболисты самарских "Крыльев Советов" и московского ЦСКА разошлись миром в матче второго тура молодежного первенства чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Самаре, завершилась со счетом 0:0.
Матч основных составов "Крыльев Советов" и ЦСКА пройдет в Самаре в пятницу.
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!