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    К ЧМ-2018 будет введена новая система мониторинга дискриминации

    Новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминации будет внедрена к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявила директор департамента по устойчивому развитию АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Милана Верхунова.

    Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) в конце февраля опубликовала отчет о проблемах расизма и ксенофобии в российском футболе, в котором описываются 200 случаев дискриминационного поведения болельщиков. Бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма. Футболист считает, что случаи проявления расизма в российском футболе носят локальный характер, но если это произойдет во время чемпионата мира-2018, это станет большой проблемой.
    Последний инцидент случился на старте чемпионата России сезона-2015/16 в матче московского "Спартака" и "Уфы", который прошел в Москве на "Открытие Арене" 17 июля. Полузащитник гостей Эмманюэль Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес болельщиков. Позже ганский футболист сообщил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной. РФС в ответ на запрос ФИФА заявил, что проверил все документы и не нашел доказательств вины болельщиков "красно-белых".
    "Будет запущена новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминаций. Мы надеемся, что это повлияет на качество выявления и адекватное реагирование на случаи дискриминации. Мы претворим в жизнь несколько образовательных программ. Кроме этой темы, я хотела бы обратить внимание, что в социальной области предусматривается решение нескольких задач. Добавлю, что все мероприятия ЧМ объявлены свободными от табака.", - сказала Верхунова журналистам.
    Руководитель антидискриминационного отдела Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко в свою очередь рассказал о подходе ФИФА по борьбе дискриминацией, который включает пять основных аспектов.
    "Подход ФИФА включает 5 основных аспектов: нормативное регулирование, контроль и санкции, коммуникации, образование, взаимодействие и сотрудничество", - сказал Бойченко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2015 13:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +149

      hiv85 24 июля 2015, 12:17

      негры ночью шоколадки не едят, боятся пальцы откусить.

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 23 июля 2015, 16:59

      К ЧМ-2018 будет введена новая система отмывания бабла!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 16:15

      хулька надо выдворить из страны, и уже 2 случая минус!

      1
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 23 июля 2015, 15:10

      и новая отечественная система мониторинга будет работать без запинок как ВАЗ, отечественная система образования, национальная банковская и карточная системы:))

      1
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 14:40

      Бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма.
      -------------------
      а какой расы Халк?-

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus > New_Look 23 июля 2015, 16:16

      негр!

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look > cska plus 23 июля 2015, 16:39

      не может быть, а выглядит как хорошо откормленный таджик!

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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > New_Look 23 июля 2015, 21:18

      +100500:))))))))))))

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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 14:39

      Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE).....
      Это оставляет лазейку российским расистам, живущим за Уралом. Нужна организация "Футбол против расизма в Евразии"

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 14:22

      так победим!

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