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    Симонян: «Сборная России выйдет в финальную часть Евро-2016»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян уверен, что сборная России выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2016 года. Национальная команда занимает третье место в отборочной группе G, в шести матчах набрав 8 очков. Австрия, идущая на первом месте, имеет в своем активе 16 баллов, а Швеция (2-е место) - 12.

    "В последнее время меньше говорим о самом футболе, а больше о лимите на легионеров, зарплате тренеров сборной России и так далее, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Тем не менее, наши спортсмены выигрывают турниры, а мы об этом почти не говорим. Видимо, раз наши юноши достигают успехов, значит, не так плох российский футбол, как его бичуют. Что касается взрослого футбола, то надежда умирает последней, у нас четыре отборочные игры к чемпионату Европы, и мы уверены: в финальную часть мы обязаны выйти и обязательно выйдем".

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    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2015 12:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +52

      Gloomy59 23 июля 2015, 21:28

      Это на каком канале передавали, такой фантастический фильм?????

      0
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      Рейтинг: +13

      КВИДАК 23 июля 2015, 19:40

      потому что команды занимающие третьи места в группе можно пройти в стыках.Евро угробили расширив число участников

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 23 июля 2015, 18:28

      Уже оплачено?

      3
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      Рейтинг: +111

      Rusti 23 июля 2015, 17:29

      Если даже выйдем на Евро 16 ,что там делать

      2
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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 23 июля 2015, 17:10

      Да это и не обсуждается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2015, 17:06

      Читая подобное, на ум приходит анекдот про старую клячу на бегах "Ну, не шмогла я, не шмогла..."

      2
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      Рейтинг: +9

      Независимый_эксперт 23 июля 2015, 15:43

      Почему чюрку поставили президентом РФС? Непорядок(((

      -1
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      Рейтинг: +13

      mr.Deneb 23 июля 2015, 15:41

      Новому главному тренеру пора уже работать, анализировать прошедшие игры сборной, думать о составе. В начале сентября решающие матчи, а чинуши опять тянут до последнего. Вот горе-то горькое.

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 14:36

      мда, я думал только Мутко и Карпин так шутить умеют...

      5
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      Рейтинг: +11

      СтарыйСпартач 23 июля 2015, 14:21

      мечтатель

      0
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