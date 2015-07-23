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    ЦСКА не успеет внести в заявку нового форварда к матчам ЛЧ

    ЦСКА сегодня подаст заявку для участия в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где армейцы встретятся с пражской «Спартой» 28 июля и 5 августа.

    По данным источника, армейцы по-прежнему намерены укрепить атаку, но новых имен в сегодняшнем заявочном списке не будет. Таким образом, потенциальный новичок ЦСКА не сможет сыграть против «Спарты».
    А вот к раунду плей-офф Лиги чемпионов, где среди вероятных соперников красно-синих фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Байер», новый форвард в составе ЦСКА, скорее всего, появится.
    Ранее стало известно, что армейцы предложили 5-летний контракт нигерийскому нападающему китайского «Гуанчжоу Фули» Аарону Оланаре.

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    Источник: Бобсоккер

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    23.07.2015 12:39
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 23 июля 2015, 19:34

      что за нап кто знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      bonucci 23 июля 2015, 17:43

      а вот это уже не шутки совсем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Гайбул05 23 июля 2015, 17:10

      ЦСКА и без нового форварда должны пройти Спарту !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 16:20

      ниже все глоры завидуют!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 16:18

      с Спартой можно и с Мусой справиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Независимый_эксперт 23 июля 2015, 15:45

      Ну и хорошо-побыстрей вылетят как в прошлом году и дело с концом,это дно уже достало (((

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2015, 15:44

      Пусть сначала Спарту пройдут.С тем составом что сейчас у них-сильно попотеть придется.

      1
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 23 июля 2015, 14:55

      Ещё один африканец?

      0
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      Рейтинг: +10

      Roberto Firmino[LIVERPOOL 23 июля 2015, 14:27

      думаю что они успеют подписать Варгаса!

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 23 июля 2015, 13:45

      Это Ванья Лав из Китая домой возвращается!

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look > ABir 23 июля 2015, 14:37

      сейчас его зовут Ли Вань Лав

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