ЦСКА не успеет внести в заявку нового форварда к матчам ЛЧ

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ЦСКА сегодня подаст заявку для участия в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где армейцы встретятся с пражской «Спартой» 28 июля и 5 августа.
По данным источника, армейцы по-прежнему намерены укрепить атаку, но новых имен в сегодняшнем заявочном списке не будет. Таким образом, потенциальный новичок ЦСКА не сможет сыграть против «Спарты».
А вот к раунду плей-офф Лиги чемпионов, где среди вероятных соперников красно-синих фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Байер», новый форвард в составе ЦСКА, скорее всего, появится.
Ранее стало известно, что армейцы предложили 5-летний контракт нигерийскому нападающему китайского «Гуанчжоу Фули» Аарону Оланаре.
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