ЦСКА не успеет внести в заявку нового форварда к матчам ЛЧ

ЦСКА сегодня подаст заявку для участия в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где армейцы встретятся с пражской «Спартой» 28 июля и 5 августа.

По данным источника, армейцы по-прежнему намерены укрепить атаку, но новых имен в сегодняшнем заявочном списке не будет. Таким образом, потенциальный новичок ЦСКА не сможет сыграть против «Спарты».

А вот к раунду плей-офф Лиги чемпионов, где среди вероятных соперников красно-синих фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Байер», новый форвард в составе ЦСКА, скорее всего, появится.