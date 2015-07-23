«Сент-Этьен» заинтересован в трансфере экс-игрока «Динамо»

Нападающий Андрей Панюков, проведший часть минувшего сезона на правах аренды в литовском клубе «Атлантас», может продолжить карьеру во французском «Сент-Этьене», сообщает источник. Контракт Панюкова с «Динамо» истек 18 июля 2015 года.

По сообщению источника, во французском клубе намерены приобрести россиянина, несмотря на то что уже пополнились в текущее межсезонье одним нападающим - Ноланом Ру из «Лилля».

