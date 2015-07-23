«Сент-Этьен» заинтересован в трансфере экс-игрока «Динамо»

да там и булыкин бы 50 забил
Нападающий Андрей Панюков, проведший часть минувшего сезона на правах аренды в литовском клубе «Атлантас», может продолжить карьеру во французском «Сент-Этьене», сообщает источник. Контракт Панюкова с «Динамо» истек 18 июля 2015 года.
По сообщению источника, во французском клубе намерены приобрести россиянина, несмотря на то что уже пополнились в текущее межсезонье одним нападающим - Ноланом Ру из «Лилля».
За «Атлантас» в прошлом сезоне 20-летний нападающий забил 17 мячей в 15 матчах.
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