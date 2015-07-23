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    Источник: Ди Мария больше не сыграет за «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария больше не сыграет за свой клуб и перейдет в «ПСЖ», сообщает источник.

    По информации английских СМИ, аргентинец близок к завершению сделки по переходу в стан чемпионов Франции. И «Манчестер Юнайтед», и «ПСЖ» в настоящий момент находятся на предсезонном турне в США, и Ди Мария может быть представлен в качестве игрока парижского клуба в ближайшее время.
    Летом 2014 года Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне 27-летний аргентинец забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач в 27 матчах за «МЮ» в Премьер-лиге.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    23.07.2015 12:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 24 июля 2015, 17:43

      И жаль что уходит из МЮ! Анхель удачи!!! Роналду - time to go home!!! )

      0
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      Рейтинг: +10

      Sanja68 23 июля 2015, 21:08

      не надо отдавать,он себя еще покажет

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 18:35

      Жаль, что ушел из Реала!

      0
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      Рейтинг: +21

      kirrik 23 июля 2015, 16:33

      Утка, никуда он не уйдет. Откуда вообще такое берется тут. Продолжение "желтухи" соккера?

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      Рейтинг: +10

      Sanja68 > kirrik 23 июля 2015, 21:09

      тоже и я думаю

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 23 июля 2015, 16:30

      слухи

      0
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      Рейтинг: +11

      Man Sity-Kunbek 23 июля 2015, 16:04

      так и надо,зачем валятся где тебя не любят

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 23 июля 2015, 15:00

      пожилого немца вместо ДиМы
      у вандала по ходу климакс

      1
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      Рейтинг: +24

      Audi R8 23 июля 2015, 14:26

      если перейдёт - удачи Диме. Если останется - тем более. Думаю, ему по силам стать лидером МЮ.

      2
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      Рейтинг: +243

      No problem 23 июля 2015, 14:07

      Даж не верится
      Удачи Димону

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 14:06

      ничего не поделаешь

      2
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