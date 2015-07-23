«Краснодар» может подписать Гильерме, если игрок оформит российское гражданство

«Краснодар» оформит трансфер голкипера московского «Локомотива» Гильерме в случае, если игроку удастся получить российское гражданство. Гильерме выступает в составе "Локомотива" с 2007 года.





Согласно федеральному закону «О гражданстве Российской федерации», иностранные граждане могут обратиться с заявлением о получении гражданства, если проживают на территории России со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно.



«На данный момент «Краснодар» ждет получения всех необходимых документов, требующихся для оформления российского гражданства для Гильерме. Как только они будут получены, трансфер может быть оформлен», - сказал источник.