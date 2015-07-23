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    «Краснодар» может подписать Гильерме, если игрок оформит российское гражданство

    «Краснодар» оформит трансфер голкипера московского «Локомотива» Гильерме в случае, если игроку удастся получить российское гражданство. Гильерме выступает в составе "Локомотива" с 2007 года.

    Согласно федеральному закону «О гражданстве Российской федерации», иностранные граждане могут обратиться с заявлением о получении гражданства, если проживают на территории России со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно.
    «На данный момент «Краснодар» ждет получения всех необходимых документов, требующихся для оформления российского гражданства для Гильерме. Как только они будут получены, трансфер может быть оформлен», - сказал источник.
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    Источник: ТАСС

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    23.07.2015 11:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 23 июля 2015, 17:05

      Если получит гражданство то какого черта его тогда собираются продавать Краснодару

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Antonio Montana 23 июля 2015, 14:09

      А какой смысл получать гражданство, если он всё равно легионером не считается?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 23 июля 2015, 13:45

      Отличный вратарь.Только как его Краснодар подпишет,разве он свободный агент?Ведь покупки им запрещены в этом году?

      0
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      ...
      Рейтинг: +74

      Linxform > SHMEL 23 июля 2015, 20:35

      Запрещено заявлять купленных игроков на матчи в еврокубках. На внутреннее первенство это ограничение не распространяется.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:06

      лишним не будет, однозначно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 12:46

      разговоры о гражданстве Гильерме уже 100 лет идут, все никак не получит. Пусть уже у мордвина спросит как это сделать, ну того, как его... Депардьё!

      4
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 12:43

      если получит гражданство, Локо оставит себе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 23 июля 2015, 12:39

      Не нужно

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 23 июля 2015, 12:17

      Опачки, вот уже и из Локо в Краснодар бегут☝️

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 июля 2015, 12:13

      если возьмет гражданство - то и не будет смысла уходить из Локо. ведь ясно, что всё из за лимита тёрки

      0
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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 23 июля 2015, 11:54

      Дикань на голову сильнее

      0
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      Рейтинг: +12

      alexxxl93 > MALOVAR 23 июля 2015, 12:12

      на запас наверно...

      0
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal > MALOVAR 23 июля 2015, 12:12

      Но на 7 лет старше.

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