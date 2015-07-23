Румменигге: «Мы договорились с «Ювентусом» по Видалю»

во время юве с ним расстался
«Бавария» находится в шаге от подписания контракта с Артуро Видалем. Об этом сегодня заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
«Бавария» находится в шаге от подписания контракта с Артуро Видалем. Об этом сегодня заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
во время юве с ним расстался
мы ждем.
"Wir sind aus München, wir sind die Bayern, wir sind diejenigen die immer wieder feiern"
Гетце давай!
Что значит "не хватит"?Хватит,еще как хватит,другое дело стоит ли переплачивать,если можно взять не менее талантливого и перспективного центрального атакующего полузащитника Дракслера,как вариант.
Это радует!! Теперь ждем новость о покупке Ди Марии ,Комана , трансфера Данте и состав укомплектован!!!
Ди Мария? Уже ведь подписали Косту, а Рибери и Роббен никуда не ушли.
походу на Рибери надежд нет...а Роббен хрустальный((
ДиМария к сожалению уходит всё таки в ПСЖ..