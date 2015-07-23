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    Румменигге: «Мы договорились с «Ювентусом» по Видалю»

    «Бавария» находится в шаге от подписания контракта с Артуро Видалем. Об этом сегодня заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    «Я хотел бы подтвердить, что мы достигли согласия с клубом и игроком. Ему осталось пройти медобследование и подписать контракт. Если всё пройдёт нормально, то на следующей неделе он присоединится к нашей команде», - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.
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    Источник: ФК «Бавария»

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    23.07.2015 11:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +20

      bonucci 23 июля 2015, 18:02

      во время юве с ним расстался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 16:35

      мы ждем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 23 июля 2015, 13:47

      "Wir sind aus München, wir sind die Bayern, wir sind diejenigen die immer wieder feiern"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Mara 23 июля 2015, 11:31

      Гетце давай!

      5
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      Рейтинг: +90

      A n d r e i > Mara 23 июля 2015, 12:53

      Денег на него не хватит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > A n d r e i 23 июля 2015, 14:28

      Что значит "не хватит"?Хватит,еще как хватит,другое дело стоит ли переплачивать,если можно взять не менее талантливого и перспективного центрального атакующего полузащитника Дракслера,как вариант.

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > 1897 23 июля 2015, 17:19

      ну на счёт дракслера ты погаречился, он сдулся. не зря просидел половину прошлого сезона.. лучше тогда уж Оскара...

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > 1897 23 июля 2015, 17:20

      ...или попробовать коутиньо переманить!!!

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Mara 23 июля 2015, 20:17

      К вам уже Дракслер чемоданы пакует.

      0
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      Рейтинг: +15

      Efan Ekoku 23 июля 2015, 11:29

      Это радует!! Теперь ждем новость о покупке Ди Марии ,Комана , трансфера Данте и состав укомплектован!!!

      2
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Efan Ekoku 23 июля 2015, 12:07

      Ди Мария? Уже ведь подписали Косту, а Рибери и Роббен никуда не ушли.

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      Рейтинг: +15

      Efan Ekoku > FootballFun1985 23 июля 2015, 12:24

      походу на Рибери надежд нет...а Роббен хрустальный((

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      Рейтинг: +352

      mauxa > FootballFun1985 23 июля 2015, 17:21

      ДиМария к сожалению уходит всё таки в ПСЖ..

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