Румменигге: «Мы договорились с «Ювентусом» по Видалю»

«Бавария» находится в шаге от подписания контракта с Артуро Видалем. Об этом сегодня заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Я хотел бы подтвердить, что мы достигли согласия с клубом и игроком. Ему осталось пройти медобследование и подписать контракт. Если всё пройдёт нормально, то на следующей неделе он присоединится к нашей команде», - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.