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    Моуриньо: « Был бы не рад, если бы мы выиграли 10:0»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в матче против «Нью Йорк Ред Булз» в Международном кубке чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу американской команды.

    «Это был хороший тренировочный спарринг. Если бы мы выиграли 10:0, я не был бы этому рад – это было бы слишком легко. Мы нуждались именно в такой игре, какая была сегодня.
    Очевидно, что нам надо лучше действовать в обороне, не так, как во втором тайме. Также мы упустили довольно много моментов. Но это предсезонный матч, никаких проблем. Мы – топ-команда, у нас в составе топ-игроки, и мы начали готовиться к сезону шесть дней назад.
    Парни из «Нью-Йорка» были хорошими соперниками, они были мотивированы и играли остро и быстро. Думаю, они были счастливы возможности сыграть с «Челси». Им удался очень хороший матч», - цитирует Моуринью официальный сайт «Челси».

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    Источник: ФК «Челси»

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    23.07.2015 11:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +196

      Forint 24 июля 2015, 10:33

      не будем показывать пальцем, но один из болел челси очень даже печалился, что мол вот Барса привезла не оптимальный состав на турнир и мы редиски-болелы барсы будем искать всяческие оправдания, когда челси нас по газону размажет. не говорите гоп господа!

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 июля 2015, 16:11

      Ну не такой великий тренер как Аленичев конечно, но тоже ничего.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 14:00

      не придерёшься! всё верно сформулировал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Lucifer_Barca 23 июля 2015, 13:32

      жаль с Барсой играют ночью :(

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 12:39

      самокритичный!

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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 12:39

      Моур, изучай конспекты Карпина! 4 банки - позорищще!!!

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      Рейтинг: +12

      Nur.kz 23 июля 2015, 11:48

      Что автобус ещё не готов нытик?

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