Моуриньо: « Был бы не рад, если бы мы выиграли 10:0»

не будем показывать пальцем, но один из болел челси очень даже печалился, что мол вот Барса привезла не оптимальный состав на турнир и мы редиски-болелы барсы будем искать всяческие оправдания, когда челси нас по газону размажет. не говорите гоп господа!
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в матче против «Нью Йорк Ред Булз» в Международном кубке чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу американской команды.
«Это был хороший тренировочный спарринг. Если бы мы выиграли 10:0, я не был бы этому рад – это было бы слишком легко. Мы нуждались именно в такой игре, какая была сегодня.
Очевидно, что нам надо лучше действовать в обороне, не так, как во втором тайме. Также мы упустили довольно много моментов. Но это предсезонный матч, никаких проблем. Мы – топ-команда, у нас в составе топ-игроки, и мы начали готовиться к сезону шесть дней назад.
Парни из «Нью-Йорка» были хорошими соперниками, они были мотивированы и играли остро и быстро. Думаю, они были счастливы возможности сыграть с «Челси». Им удался очень хороший матч», - цитирует Моуринью официальный сайт «Челси».
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