9 октября опеределится один из участников Кубка конфедераций-2017 в России

Представитель зоны КОНКАКАФ, который примет участие в Кубке конфедераций-2017 в России, определится в плей-офф. В нем встретятся победители Кубка КОНКАКАФ 2013 и 2015 годов.





В 2013 году турнир выиграла сборная США, а в финале Кубка КОНКАКАФ нынешнего года встретятся сборные Мексики и Ямайки. Победитель этой пары сыграет с США 9 октября, чтобы выявить обладателя путевки на Кубок конфедераций. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!