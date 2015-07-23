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    9 октября опеределится один из участников Кубка конфедераций-2017 в России

    Представитель зоны КОНКАКАФ, который примет участие в Кубке конфедераций-2017 в России, определится в плей-офф. В нем встретятся победители Кубка КОНКАКАФ 2013 и 2015 годов.

    В 2013 году турнир выиграла сборная США, а в финале Кубка КОНКАКАФ нынешнего года встретятся сборные Мексики и Ямайки. Победитель этой пары сыграет с США 9 октября, чтобы выявить обладателя путевки на Кубок конфедераций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 23 июля 2015, 17:09

      Мексика должна порвать и Ямайку и ЯНКОВ)) если Янкам жить охота)) они сами сольют)

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 12:41

      на хрена нам нужны здесь янки!

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