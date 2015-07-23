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    Хусаинов: «Удалить Фримпонга попросили игроки «Спартака», судьи момент не видели»

    Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча первого тура РФПЛ «Спартак» - «Уфа» (2:2), когда главный судья Владимир Москалев удалил за неприличный жест уфимца Эммануэля Фримпонга.
    «На 32-й минуте прямую красную получил Фримпонг («Уфа») - за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков, в простонародье – «жест Эффенберга». Не оправдываю Фримпонга, все по букве футбольного закона, но... ни сам арбитр, ни его ассистенты не видели момента в исполнении легионера и приняли очень строгое решение по «просьбе трудящихся» из команды соперников. Ситуация деликатная и требует от арбитра очень высоких дипломатических умений и знаний... Одна из главных библейских, да и судейских заповедей – «не навреди», и потому при принятии решения об удалении игрока с поля надо всё видеть самому!», - сказал эксперт.

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    Источник: Footballreview.ru

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    23.07.2015 09:47
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +11

      agbar_1313 24 июля 2015, 11:51

      Лично не давно смотрел 90 минут плюс и там на повторе явно было видно как лайнсмен смотрит на Фримпонга в момент инцидента !!!!

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 23 июля 2015, 15:46

      Я правильно понял, что все кругом - тридваразы и только один негр по фамилии Фримпонг - Д`Артаньян?! Даже судьи и те - рОсисты :)))))

      -2
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:56

      и для чего Хусаинов берёт грех на душу?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      ABir 23 июля 2015, 13:36

      А сам Хусаинов в это время со свечкой в руках был в гуще событий на поле рядом с Фриптонгом, все слышал и видел своими ушами и глазами. Но до поры-до времени никому не говорил

      1
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      Рейтинг: +379

      ABir 23 июля 2015, 13:28

      Проплаченное интервью честнейшего из арбитров ХУсаинова!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 13:23

      Сколько ещё будут мусолить эту тему?

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 23 июля 2015, 13:13

      про "трудящихся" не удивило.

      1
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      Рейтинг: +864

      Jum13 23 июля 2015, 12:59

      Рабы понимали, что шансов выиграть "ноль", а вот уползти на ничью играя в большинстве - вполне возможно. Их визг пол-Москвы слышало - судья Фримпонга удалили только чтоб не оглохнуть )))

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 июля 2015, 12:47

      ...так они еще и стукачи...

      2
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 23 июля 2015, 12:13

      есть видос где отчетливо виден фак, так чего мусолить эту тему.

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal > LOpp 23 июля 2015, 12:18

      Эту тему надо будет закрыть, когда будет найден и наказан расист на трибуне.

      2
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      Рейтинг: +2782

      LOpp > Neuturungal 23 июля 2015, 12:30

      согласен.

      1
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