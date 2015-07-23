Хусаинов: «Удалить Фримпонга попросили игроки «Спартака», судьи момент не видели»

Лично не давно смотрел 90 минут плюс и там на повторе явно было видно как лайнсмен смотрит на Фримпонга в момент инцидента !!!!
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Лично не давно смотрел 90 минут плюс и там на повторе явно было видно как лайнсмен смотрит на Фримпонга в момент инцидента !!!!
Я правильно понял, что все кругом - тридваразы и только один негр по фамилии Фримпонг - Д`Артаньян?! Даже судьи и те - рОсисты :)))))
и для чего Хусаинов берёт грех на душу?
А сам Хусаинов в это время со свечкой в руках был в гуще событий на поле рядом с Фриптонгом, все слышал и видел своими ушами и глазами. Но до поры-до времени никому не говорил
Проплаченное интервью честнейшего из арбитров ХУсаинова!
про "трудящихся" не удивило.
Рабы понимали, что шансов выиграть "ноль", а вот уползти на ничью играя в большинстве - вполне возможно. Их визг пол-Москвы слышало - судья Фримпонга удалили только чтоб не оглохнуть )))
...так они еще и стукачи...
есть видос где отчетливо виден фак, так чего мусолить эту тему.
согласен.