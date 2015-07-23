Грозный: «Задачи «Говерлы»? Халка вот уже пригласили»

Главный тренер украинской «Говерлы» Вячеслав Грозный рассказал, каким образом в его команде оказался Халк.

«Насколько мне известно, этот бразильский футболист – кумир, и друзья даже в шутку так его называют. И когда мы пригласили этого воспитанника прикарпатского футбола, то наш вице-президентпредложил заявить его под фамилией Халк. Наверное, чтобы привлечь больше внимания к «Говерле». Остается пожелать Игорю, чтобы он был таким же нацеленным на ворота, как латиноамериканец. Какие цели стоят перед «Говерлой»? Халка мы уже пригласили, на очереди приезд еще нескольких латиноамериканских звезд, и можно отдыхать. Ну а если серьезно, то очень хотим удержаться в УПЛ», - сказал некогда тренер московского «Спартака».