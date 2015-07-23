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    Грозный: «Задачи «Говерлы»? Халка вот уже пригласили»

    Главный тренер украинской «Говерлы» Вячеслав Грозный рассказал, каким образом в его команде оказался Халк.
    «Насколько мне известно, этот бразильский футболист – кумир Игоря Худобяка, и друзья даже в шутку так его называют. И когда мы пригласили этого воспитанника прикарпатского футбола, то наш вице-президент Александр Шуфрич предложил заявить его под фамилией Халк. Наверное, чтобы привлечь больше внимания к «Говерле». Остается пожелать Игорю, чтобы он был таким же нацеленным на ворота, как латиноамериканец. Какие цели стоят перед «Говерлой»? Халка мы уже пригласили, на очереди приезд еще нескольких латиноамериканских звезд, и можно отдыхать. Ну а если серьезно, то очень хотим удержаться в УПЛ», - сказал некогда тренер московского «Спартака».

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    Источник: «Советский спорт»

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    23.07.2015 09:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:53

      умный и полезный ход

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 12:37

      мы пригласили Халка, потом хотели пригласить Суареса и Роналду, но нас не вовремя отпустило...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6295

      порт 23 июля 2015, 11:50

      Купился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 23 июля 2015, 11:16

      Хоть как то привлечь внимание к Унылой Премьер Лиге

      2
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      Рейтинг: +15

      Efan Ekoku 23 июля 2015, 11:16

      Есть у Грозного чувство юмора. А у Худобяка - отсутствие мозгов..

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 23 июля 2015, 10:50

      ну так в город Грозный тогда переезжайте)
      помнишь как ты там лезгинку танцевал?
      сейчас, наверное, гопак пляшешь))

      0
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      Рейтинг: +11

      legends 23 июля 2015, 10:28

      Напишите на майках Месси, Пеле, Гарринча, Яшин, Зидан, Росси, и т.д. а потом ужинать, на горшок - и спать хохлятскому детскому саду!

      0
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 23 июля 2015, 09:54

      хотим удержаться в УПЛ", - сказал некогда тренер московского "Спартака".
      ХАХАХАХА ЯСНО

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