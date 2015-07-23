За экс-игрока «Рубина» Торе предлагают 18 млн евро

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Гекхан Торе в ближайшее время может переехать в АПЛ. За футболиста один из клубов предлагает 18 миллионов евро — сумму, которая, по мнению экспертов, несколько завышена. Что это за команда, издание «Фанатик» не сообщает. Нынешний клуб хавбека, понимая щедрость британских покупателей, не планирует расставаться с Торе дешевле, чем за 20 миллионов евро.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! За «Рубин» Торе выступал с 2012-го по 2014-й год и успел сыграть всего лишь 5 матчей.