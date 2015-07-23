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    За экс-игрока «Рубина» Торе предлагают 18 млн евро

    Полузащитник турецкого «Бешикташа» Гекхан Торе в ближайшее время может переехать в АПЛ. За футболиста один из клубов предлагает 18 миллионов евро — сумму, которая, по мнению экспертов, несколько завышена. Что это за команда, издание «Фанатик» не сообщает. Нынешний клуб хавбека, понимая щедрость британских покупателей, не планирует расставаться с Торе дешевле, чем за 20 миллионов евро.
    За «Рубин» Торе выступал с 2012-го по 2014-й год и успел сыграть всего лишь 5 матчей.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    23.07.2015 09:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +882

      spartach091 23 июля 2015, 16:50

      он там неплохо играет,в сборную по моему вызывался даже

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      Рейтинг: +10

      a2015 23 июля 2015, 15:50

      Торе: Я уеду жить в Лондон!!!

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 23 июля 2015, 14:51

      мля...шо за цены
      только мне кажется или этими завышенными ценниками махинациями занимаются - деньги отмывают

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 10:35

      значит в Турции разыгрался!

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