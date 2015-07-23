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    Сборная Панамы обвинила КОНКАКАФ в продажности и коррумпированности

    Сборная Панамы после полуфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ пошла на отчаянный шаг. Проиграв в дополнительное время Мексике (оба пропущенных панамцами голов были забиты со спорных пенальти, назначенных в компенсированное время), команда сфотографировалась с баннером, на котором написано «КОНКАКАФ — воры». Также коллектив из Панамы во всеуслышание обвинил организацию в продажности и мздоимстве.
    Любопытно, что первый из назначенных в ворота панамцев пенальти случился в дополнительное ко второму тайму время и вызвал массу протестов, из-за чего игра затянулась аж на десять минут. Второй же гол в свои ворота (105+1-я минута, с пенальти) сборная Панамы встретила аплодисментами в адрес судей.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 09:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 25 июля 2015, 20:01

      Спалить конкакаф. Панама реально возила мексику. На красную в первом тайме ну никак не тянуло. Максимум желтая. Первый пенальти? Теперь на мячик нельзя упасть? Он его руками не трогал. Второе пенальти? Игрок просто воткнулся в защитника или защитникам нужно было разбежаться и дать забить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:02

      всё прогнило малость насквозь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 12:43

      у меня разрыв шаблона: пропиндосовская страна обвинила пропиндосовскую организацию в коррупции... Куда смотрят хозяева из пиндостана?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 23 июля 2015, 11:42

      бомжевичок на петровском напоминает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      ibragim 23 июля 2015, 10:33

      в финале конкакаф играют две сборные которые не вышли из своих групп в копа америке?
      кто-нибудь может мне объяснить почему они играют в двух разных континентальных турнирах?????

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > ibragim 23 июля 2015, 12:34

      Их пригласили принять участие в Чили

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 10:24

      видно есть основание!

      1
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      Рейтинг: +94

      Mara 23 июля 2015, 09:33

      Это сейчас модно.

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