Сборная Панамы обвинила КОНКАКАФ в продажности и коррумпированности

Сборная Панамы после полуфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ пошла на отчаянный шаг. Проиграв в дополнительное время Мексике (оба пропущенных панамцами голов были забиты со спорных пенальти, назначенных в компенсированное время), команда сфотографировалась с баннером, на котором написано «КОНКАКАФ — воры». Также коллектив из Панамы во всеуслышание обвинил организацию в продажности и мздоимстве.

Любопытно, что первый из назначенных в ворота панамцев пенальти случился в дополнительное ко второму тайму время и вызвал массу протестов, из-за чего игра затянулась аж на десять минут. Второй же гол в свои ворота (105+1-я минута, с пенальти) сборная Панамы встретила аплодисментами в адрес судей.







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