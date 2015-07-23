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    Радимов: «Будущее Шейдаева определит руководство»

    Главный тренер «Зенита-2», выступающего в ФНЛ, Владислав Радимов поделился мнением о недавнем успехе сборной России — U19 на Чемпионате Европы (2-е место), а также вкратце обрисовал будущее своих подопечных, которые принимали участие в турнире.
    «Рамиль Шейдаев возвращается к нам, я не знаю, как будут задействовать его в «основе». В прошлом сезоне он тренировался в главной команде, а к нам его отпускали на игры. Будущее Шейдаева решат там, наверху. Алексей Гасилин? У нас очень высокий уровень конкуренции на флангах: пришел Денис Ткачук, плюс наши крайние нападающие традиционно много забивают. Если Гасилин выдержит конкуренцию и проявит себя, то, конечно, будет играть. Но вообще-то, как ребята выступили на Евро, делает им честь. Радоваться только долго не надо. Скажу, что у игроков «Зенита-2», игравших в Греции, будет пауза. Я точно не буду задействовать их в матчах. Мы первого августа играем с «Томью», и даже если они приедут в команду, я очень сильно подумаю, брать ли их на выезд. Эмоционально ребята выхолощены однозначно. А играть еще очень долго. Так что пусть приводят себя в порядок», - заявил специалист.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.07.2015 08:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 23 июля 2015, 15:44

      Здравствуйте!
      Подискутируем о Кокорине? :)
      1. Не к 24-м, а к 26-ти. ("все же знают ...")
      2. то, что у других ровесников статистика хуже - это не достоинство Кокорина, а лишь подтверждение того, что талантов в этом возрасте в российском футболе просто нет.
      3. Саша Кержаков к 24 годам сыграл за Зенит 159 матчей и забил 64 гола. А перед этим ещё за Светогорец (тоже взрослая команда, не юношеская) - 32/27.
      тот же Павлюченко - подробно не вычислял, но близко к Кержакову.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      skainet 23 июля 2015, 15:15

      ну Рандона наверно продадут из за лимита нового, а халк всё же не центр нап , остается Дзюбиньо, почему бы ему не быть мололодым и дерзким кокурентом игрочишке

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:51

      определит, к сожалению

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      cemetery 23 июля 2015, 10:08

      Шейдаев, субъективное мнение, к взрослому футболу готов, единственный из всего состава юношеской сборной... Вспоминаю, Кержакова в его возрасте и сравнение будет не в пользу Александра...

      2
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 23 июля 2015, 09:53

      Пора наигрывать за основу Зенита! Парень талантливый!

      5
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      Рейтинг: +41

      skiros > magnum3000 23 июля 2015, 12:36

      Сколько таких талантливых то было? Вон про Какорина как воспевали. А Дзагоев?

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > skiros 23 июля 2015, 12:40

      А Кокорин вполне состоявшийся игрок. 8-мь мячей за сборную, более 50-ти к 24-м годам. Что с ним не так? У кого из его сверстников в России карьера лучше???

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Sem25 23 июля 2015, 15:45

      Здравствуйте!
      Подискутируем о Кокорине? :)
      1. Не к 24-м, а к 26-ти. ("все же знают ...")
      2. то, что у других ровесников статистика хуже - это не достоинство Кокорина, а лишь подтверждение того, что талантов в этом возрасте в российском футболе просто нет.
      3. Саша Кержаков к 24 годам сыграл за Зенит 159 матчей и забил 64 гола. А перед этим ещё за Светогорец (тоже взрослая команда, не юношеская) - 32/27.
      тот же Павлюченко - подробно не вычислял, но близко к Кержакову.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Старый Пью 23 июля 2015, 16:04

      Добрый день!
      Легко.
      1. Это только подозрения. Нет ни документов ни свидетелей из Валуек;
      2. Не соглашусь. Смолов, Черышев, Дзюба, Дзагоев, Шатов, Юсупов - все игроки сборной;
      3. При чем тут Кержаков? В то время, когда начинал Кержаков, чемпионат был слабее.
      Если оценивать мастерство, то Кокорин один из самых одаренных футболистов нашего футбола в принципе. Техника, скорость, удар, игра головой...все есть. Левая нога - для ходьбы, это минус. Провал во второй половине прошлого года? Нападающий - игрок зависимый. Впереди Динамо не играло вообще. Да, деньги не пошли ему на пользу, это факт. Кстати, это был единственный наш востребованный игрок. С ним вели переговоры приличные клубы...но когда возникал вопрос, что ЗП будет меньше в 10 раз, переговоры заканчивались.

      0
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      Рейтинг: +41

      skiros > Sem25 31 июля 2015, 16:25

      Слабее? Это то при Сенникове, Пашинине, Цымбаларе? Когда Игнашевич за локо был лучшим защитником России? Когда команду Петржелы как минимум уважали в Европе? Когда наши команды почти всегда выходили из группы?
      Не смеши про то что тогда чемпионат был слабее. Скажи мне друг, ты в садик тогда ходил и не знал о существовании футбола?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 июля 2015, 09:20

      неплохие игроки, но окажутся в условной Мордовии или Уфе...

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 июля 2015, 09:19

      нет у них будущего в газпроекте.
      Теперь по арендам

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 23 июля 2015, 09:02

      Шейдаева однозначно нужно в основную команду.
      Вообще молодые очень кстати хороши сыграли на Европе. Тут для них конечно большой плюс - лимит.

      5
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ > Miha 23 июля 2015, 09:17

      Под лимит, в тот же Зенит взяли Дзюбу, вот тебе и плюс.
      А так согласен, нужно доверять парням и давать играть, хотя бы по 20-25 минут. Там уже и видно будет, что они представляют.

      2
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      Рейтинг: +41

      skiros > _armeec_ 23 июля 2015, 12:37

      Дак на тренировках и видно что они из себя представляют.

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha > _armeec_ 23 июля 2015, 13:51

      Дзюбу брали еще когда думали что лимит 10+15 дело решенное, а щас выходит нужен еще один нап ибо Рондон походу уйдет из-за этого же лимита☝️

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