Радимов: «Будущее Шейдаева определит руководство»

Здравствуйте!
Подискутируем о Кокорине? :)
1. Не к 24-м, а к 26-ти. ("все же знают ...")
2. то, что у других ровесников статистика хуже - это не достоинство Кокорина, а лишь подтверждение того, что талантов в этом возрасте в российском футболе просто нет.
3. Саша Кержаков к 24 годам сыграл за Зенит 159 матчей и забил 64 гола. А перед этим ещё за Светогорец (тоже взрослая команда, не юношеская) - 32/27.
тот же Павлюченко - подробно не вычислял, но близко к Кержакову.
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