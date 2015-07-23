Бентеке: «Ливерпуль» мне подходит»

керол№2
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керол№2
Не кажется мне, что он игрок уровня топ - клуба, так и будем топтаться в середняках
Бентеке спас Виллу от вылета из АПЛ, теперь задача куда сложнее, надо спасти Ливерпуль от попадания на будущий сезон в ЛЕ, а постараться вывести клуб в ЛЧ.
Интересно чем таким Роджерс заманил Бентеке в команду пряниками и пляской вуду или Контрактом. Надеюсь по окончанию сезона он не передумает в словах, и не последует примеру Стерлинга, решив убежать из тесных объятий клуба. А так посмотрим на его игру через месяцок другой. в 38 туре прошедшего сезона Ливерпуль обновил богатую историю клуба, все мы помним этот разгром и позор не утешительный для команды и их болельщиков. Пожелаем взять какой-нибудь трофей.
Кэрролл точно так же говорил)