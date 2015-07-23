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    Бентеке: «Ливерпуль» мне подходит»

    Новоиспеченный нападающий английского «Ливерпуля» Кристиан Бентеке поделился своими мыслями от перехода. Напомним, бельгиец накануне покинул «Астон Виллу» за 46 миллионов евро.
    «Очень счастлив стать частью «красных» и хочу выразить благодарность руководству «Ливерпуля», которое положило немало сил, чтобы я здесь оказался. Полагаю, что мне подходит эта команда. Я имел беседу с главным тренером, после которой желание одеть майку «мерсисайдцев» стало еще сильнее. У клуба великая история, которую надо обновлять», - сказал Бентеке.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    23.07.2015 08:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Sanja68 23 июля 2015, 21:25

      керол№2

      0
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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 23 июля 2015, 15:03

      Не кажется мне, что он игрок уровня топ - клуба, так и будем топтаться в середняках

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 23 июля 2015, 10:42

      Бентеке спас Виллу от вылета из АПЛ, теперь задача куда сложнее, надо спасти Ливерпуль от попадания на будущий сезон в ЛЕ, а постараться вывести клуб в ЛЧ.
      Интересно чем таким Роджерс заманил Бентеке в команду пряниками и пляской вуду или Контрактом. Надеюсь по окончанию сезона он не передумает в словах, и не последует примеру Стерлинга, решив убежать из тесных объятий клуба. А так посмотрим на его игру через месяцок другой. в 38 туре прошедшего сезона Ливерпуль обновил богатую историю клуба, все мы помним этот разгром и позор не утешительный для команды и их болельщиков. Пожелаем взять какой-нибудь трофей.

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > DXTK 23 июля 2015, 13:47

      в добрый путь ЛИВЕРПУЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +870

      jet_set 23 июля 2015, 09:08

      Кэрролл точно так же говорил)

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