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    Игрок сборной Ямайки МакАнуфф: «В нас никто не верил, а мы — в финале»

    Полузащитник сборной Ямайки Джоби МакАнуфф поделился эмоциями после полуфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ, где его команда сенсационно переиграла США со счетом 2:1.
    «Ребят, здесь творится история. Знаете, мы ведь были совершенными аутсайдерами перед началом турнира. Никто не верил, что наша команда вообще может выйти из группы. Нам предрекали четвертое место с двумя очками. Но мы стали первыми и прошли дальше. Но дело еще не сделано, теперь нас ждет финал, который мы должны выиграть. Мы знали, что если сдержим американцев, то сможем поймать их на контратаках. Конечно, их быстрый гол во втором тайме увеличил давление на нас, но мы выстояли. Я горжусь всеми членами своей команды», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 08:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 11:57

      Темная Лошадка дала о себе знать дав пинка явному фавориту турнира, Теперь главное также победить Мексику а это будет куда сложнее по этому соберитесь и выиграйте.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 16:39

      вот вам и ямайка!

      0
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      Рейтинг: +16

      Шумoff 23 июля 2015, 15:35

      А вот и срез уровня Копа против КОНки.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 23 июля 2015, 14:47

      даешь чм-2018

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:44

      новой песне- быть!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 10:32

      молодцы! Вам бы ещё мексиканцев пройти!

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 23 июля 2015, 09:22

      ай да Молодцы )

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