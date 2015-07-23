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    Бенитес: «Никаких конфликтов с Роналду нет»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес заверил общественность, что у него нет противоречий с лидером «сливочных» Криштиану Роналду, информирует «AS».
    «Я поработал уже достаточно времени с Криштиану, чтоб увидеть в нем неимоверный соревновательный дух, желание быть постоянно первым. Теперь понятно, почему он лучший футболист мира. Хочу, чтобы такой настрой на успех был у каждого игрока. Конфликты? Нет, мои отношения с португальцем ровно такие, как и с другими. Абсолютно нормальные рабочие отношения», - сказал испанец.

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    Источник: AS

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    23.07.2015 08:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 05:26

      Надеюсь проблем не будет!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 16:38

      ну так вы нам и скажете.что там на самом деле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:38

      всё же определился по теме- кто лучший в мире!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 10:26

      Раф уничтожает Реал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 10:19

      канэшна, перед продажей товар принято хвалить, кофликтный Рони стоит дешевле. Это как продавать машину и ругать ее перед продавцом - да она глючная, компрессия слабая, холостые не держит, масло жрет - покупай, в общем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 23 июля 2015, 09:46

      конечно нет это все пеналда с диареей по мю за чистила

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 июля 2015, 09:31

      Ещё неделю назад говорил, что он лишь один из лучших футболистов, а теперь называет однозначно лучшим. Видимо, Роналду уже пожаловался Пересу, чтобы тот научил тренера, как нужно говорить.

      5
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 23 июля 2015, 08:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конфликты только у гномодрочеров и глоров бабселоны со своей психикой)))

      -5
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      Рейтинг: +11

      7Pikovii7 23 июля 2015, 08:21

      ))

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