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    Де Брюйне желает уйти из «Вольфсбурга»

    Футболист немецкого «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне изъявляет желание перейти в другую команду, в то время как клуб намерен сделать все возможное, чтобы бельгийца сохранить. Огромные деньги за полузащитника готов отдать английский «Манчестер Сити». «Горожане» хотят платить футболисту 20 миллионов евро в год.
    Де Брюйне в прошлом сезоне Бундеслиги провел 34 матча и забил 9 мячей.

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    Источник: Bild

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    23.07.2015 07:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16

      Leon4ik 24 июля 2015, 07:04

      Надо разведку произвести Маротте).

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      Рейтинг: +12

      PaRaVoz93 23 июля 2015, 16:53

      20 голевых вроде отдал, он хорош!

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      Рейтинг: +23

      makeavelly 23 июля 2015, 15:29

      написали его голы, а про голевые забыли или поленились написать.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 13:51

      а вообще не надо ему торопится.уйти всегда успеет.пусть поможет волкам в лч.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 13:50

      дело тут в цене.волки хотят его сохранить.но за очень большие деньги могут и продать.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:17

      О как!

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      Рейтинг: +148

      Miha 23 июля 2015, 09:04

      МС походу просто рандомно скупают всех кто соглашается к ним перейти☝️

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      Рейтинг: +16

      Leo28 23 июля 2015, 08:03

      Мешок МС че тут сказать !!

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      Рейтинг: +11

      Man Sity-Kunbek > Leo28 23 июля 2015, 16:10

      все нормально,он стоить за эти денги.

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