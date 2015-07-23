Де Брюйне желает уйти из «Вольфсбурга»

Футболист немецкого «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне изъявляет желание перейти в другую команду, в то время как клуб намерен сделать все возможное, чтобы бельгийца сохранить. Огромные деньги за полузащитника готов отдать английский «Манчестер Сити». «Горожане» хотят платить футболисту 20 миллионов евро в год.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! Де Брюйне в прошлом сезоне Бундеслиги провел 34 матча и забил 9 мячей.