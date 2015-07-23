Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хаби Алонсо: «Видаль — именно то, что нам нужно»

    Полузащитник немецкой «Баварии» Хаби Алонсо дал характеристику игроку сборной Чили Артуро Видалю, который с большой долей вероятности в скором времени подпишет контракт с мюнхенским суперклубом.
    «Мне доводилось играть против этого футболиста. Он очень агрессивен на поле и почти всегда выходит победителем из единоборств. У него бойцовский характер. А это именно то, что необходимо «Баварии». Видаль без остатка выкладывается на поле. И он достаточно универсален, так как может занимать не одну позицию на поле», - заявил испанец «Bild».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 07:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 13:49

      хаби с хосепой решают?а ничего что всем довелось играть против видаля.еще когда он играл за байер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 23 июля 2015, 09:28

      Очень агрессивен??? И все?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:20

      Время покажет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 23 июля 2015, 07:56

      Да Баварию именно нужен Видал а не ты Алонсо

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11