Хаби Алонсо: «Видаль — именно то, что нам нужно»

Полузащитник немецкой «Баварии» Хаби Алонсо дал характеристику игроку сборной Чили Артуро Видалю, который с большой долей вероятности в скором времени подпишет контракт с мюнхенским суперклубом.

«Мне доводилось играть против этого футболиста. Он очень агрессивен на поле и почти всегда выходит победителем из единоборств. У него бойцовский характер. А это именно то, что необходимо «Баварии». Видаль без остатка выкладывается на поле. И он достаточно универсален, так как может занимать не одну позицию на поле», - заявил испанец «Bild».



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