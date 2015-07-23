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    Халк надеется сыграть на ЧМ-2018

    Игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк поделился эмоциями от приглашения принять участие в предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая, напомним, состоится 25-го июля в Северной Пальмире.
    «Я правда счастлив. Польщен приглашением быть частью такого мероприятия. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, да и семья отлично адаптировалась в России. За последний год вижу, насколько страна продвинулась в подготовке к Чемпионату мира. Из окна квартиры вижу новенькую арену «Зенита», где пройдут матчи турнира. Надеюсь, что удастся сыграть на ЧМ-2018 — здесь, рядом с домом», - заявил Халк.

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    Источник: ФИФА

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    23.07.2015 07:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24

      pin_y 28 июля 2015, 15:20

      МожНо повезет!!!!

      0
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      Рейтинг: +149

      hiv85 24 июля 2015, 12:18

      наивный албанский парень

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:30

      не очень вероятно

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 23 июля 2015, 11:44

      надежда умирает последней. из такой недолиги да еще и с таким убогим футболом, да еще и будучи худшим игроком чм, можно попасть только в сборную россии

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 23 июля 2015, 11:37

      Наверное удастся , только не в футбол, а в бильярд или в пинг понг.

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 10:26

      зная, как делаются дела в Зените, Халк почему-то подумал, что Миллер договориться с тренером бразилов...

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:22

      Надежды юношей питают, хе-хе!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 июля 2015, 09:18

      Попав в зенит, его вышвырнули из сборной))
      о каком чемпионате он думает? После зенита никуда не берут.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > REDWHITE_ 23 июля 2015, 09:22

      Блажен тот, кто верует

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > sir_Alex 23 июля 2015, 11:46

      валерует

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