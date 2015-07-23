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    Мексика только за 120 минут сумела одолеть Панаму в 1/2-й Золотого кубка КОНКАКАФ

    Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет со сборной Ямайки. Отметим, что в матче было 11 желтых карточек и одно прямое удаление (у Панамы на 25-й минуте).
    23 июля. Атланта. Стадион «Джорджия Доум»
    Панама - Мексика - 1:2 (0:0, 1:1).
    Голы: 1:0 - Торрес, 57; 1:1 - Гуардадо, 90+10 (с пенальти); 1:2 - Гуардадо, 105+1 (с пенальти).
    Мексика: Очоа, Агилар, Лаюн (Ороско, 77), Аланис (Эскивель, 46), Маса, Рейес, Эррера (Корона, 59), Х. дос Сантос, Гуардадо, Вела, Перальта.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 07:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 24 июля 2015, 16:59

      Молодцы! Жду победы от Вас в финале.

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:08

      матч-скандал!

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 23 июля 2015, 11:47

      мексику протащили

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:27

      Судья – смелый такой мужик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      brooks 23 июля 2015, 09:09

      Ничего себе, 10 мин. добавил арбитр добавленного времени, за это время назначил пеналь, и потом в овертайме назначил пеналь! Меня терзают смутные сомнения...

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      Рейтинг: +114

      neomessi 23 июля 2015, 07:12

      странно ....два пендаля .

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 07:12

      и два решающих пенальти...странно это всё!

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