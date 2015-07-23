Мексика только за 120 минут сумела одолеть Панаму в 1/2-й Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет со сборной Ямайки. Отметим, что в матче было 11 желтых карточек и одно прямое удаление (у Панамы на 25-й минуте).



23 июля. Атланта. Стадион «Джорджия Доум»

Панама - Мексика - 1:2 (0:0, 1:1).

Голы: 1:0 - Торрес, 57; 1:1 - Гуардадо, 90+10 (с пенальти); 1:2 - Гуардадо, 105+1 (с пенальти).