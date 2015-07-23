Мексика только за 120 минут сумела одолеть Панаму в 1/2-й Золотого кубка КОНКАКАФ

Молодцы! Жду победы от Вас в финале.
Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет со сборной Ямайки. Отметим, что в матче было 11 желтых карточек и одно прямое удаление (у Панамы на 25-й минуте).
23 июля. Атланта. Стадион «Джорджия Доум»
Панама - Мексика - 1:2 (0:0, 1:1).
Голы: 1:0 - Торрес, 57; 1:1 - Гуардадо, 90+10 (с пенальти); 1:2 - Гуардадо, 105+1 (с пенальти).
Мексика: Очоа, Агилар, Лаюн (Ороско, 77), Аланис (Эскивель, 46), Маса, Рейес, Эррера (Корона, 59), Х. дос Сантос, Гуардадо, Вела, Перальта.
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