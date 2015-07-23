Игуаин во время отдыха едва не подрался с фанатом

Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин едва не ввязался в драку с болельщиков во время отдыха на Балеарских островах. Игуаин с товарищем по сборной Аргентины Эсекиэлем Лавесси утром покинули ночной клуб. Болельщик попросил у Игуаина автограф, но нападающий отказал, после чего фанат, обидевшись, сказал: «Ты не умеешь бить пенальти».









Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: «Удали видео, или я оторву тебе голову». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!