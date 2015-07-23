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    Игуаин во время отдыха едва не подрался с фанатом

    Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин едва не ввязался в драку с болельщиков во время отдыха на Балеарских островах. Игуаин с товарищем по сборной Аргентины Эсекиэлем Лавесси утром покинули ночной клуб. Болельщик попросил у Игуаина автограф, но нападающий отказал, после чего фанат, обидевшись, сказал: «Ты не умеешь бить пенальти».

    Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: «Удали видео, или я оторву тебе голову».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Guardian.com

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    23.07.2015 01:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +73

      mitru 23 июля 2015, 11:13

      Всё конечно понимаю, новый дизайн там, новые люди, но за последнее время резко снизилось качество подачи публикуемых материалов.
      "Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: "Удали видео, или я оторву тебе голову"." (с) - Но при этом аргентинец что?! Кричал "Удали..."? Сделал граффити "Удали..."? Или может оперативно татуировку набил? Практически в каждом материале есть грамматические, пунктуационные или стилистические ошибки.
      Одно дело - ошибки в комментариях пользователей, тут всякий горазд писать как ему приспичило, и совсем другое дело - ошибки, да ещё и в таком кол-ве, в публикуемых электронным СМИ материалах.

      4
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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 10:25

      через 5 лет Игуаин будет бегать за болельщиками, пытаясь всучить свой автограф. А те будут посылать его нафуй и ржать: "ты никогда не умел бить пенальти"

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 23 июля 2015, 09:39

      высокомерный чел. который не отвечает за свои слова. лол.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:36

      Два де**ла – это сила!

      0
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      Рейтинг: +38

      Jackman 23 июля 2015, 07:56


      Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: "Удали видео, или я оторву тебе голову".


      Интересно, что при этом аргентинец :D

      2
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      Рейтинг: +12

      benefaktor13 > Jackman 23 июля 2015, 10:02

      он просто ввязался в драку с болельщикоВ))

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 07:07

      итак, отрывать головы он тоже не умеет!

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      Рейтинг: +12

      PaRaVoz93 23 июля 2015, 01:43

      Игуаин вообще мало что уже умеет, к сожалению(

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