Игуаин во время отдыха едва не подрался с фанатом

Всё конечно понимаю, новый дизайн там, новые люди, но за последнее время резко снизилось качество подачи публикуемых материалов.
"Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: "Удали видео, или я оторву тебе голову"." (с) - Но при этом аргентинец что?! Кричал "Удали..."? Сделал граффити "Удали..."? Или может оперативно татуировку набил? Практически в каждом материале есть грамматические, пунктуационные или стилистические ошибки.
Одно дело - ошибки в комментариях пользователей, тут всякий горазд писать как ему приспичило, и совсем другое дело - ошибки, да ещё и в таком кол-ве, в публикуемых электронным СМИ материалах.
Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин едва не ввязался в драку с болельщиков во время отдыха на Балеарских островах. Игуаин с товарищем по сборной Аргентины Эсекиэлем Лавесси утром покинули ночной клуб. Болельщик попросил у Игуаина автограф, но нападающий отказал, после чего фанат, обидевшись, сказал: «Ты не умеешь бить пенальти».
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