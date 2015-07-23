Рейес: «Верю, что Коноплянка поможет нашей команде»

Капитан испанской «Севильи» Хосе Антонио Рейес прокомментировал переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки в андалузский клуб.



«Новичкам всегда нужно время, чтобы адаптироваться к новому коллективу. Но мы сможем быстро объединиться, ведь и нас хорошая команда, в которой выступают только сильные футболисты. Выводы делать пока рано, ведь Евгений только начал подготовку с «Севильей», но сразу видно, что у него много отличных качеств. Я надеюсь и верю, что Женя очень поможет нашей команде», - сказал Рейес в интервью официальному сайту «Севильи».

