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    Стала известна причина смерти Сергея Омельяновича

    Стала известна причина внезапной смерти 37-летнего украинского полузащитника Сергея Омельяновича, большую часть своей карьеры проведшего в Бельгии. Бельгийские СМИ сообщают, что экс-игрок, вероятно, скончался в результате алкогольной комы. Прокуратура, правда, эту информацию официально пока не подтвердила, но и не опровергла.

    Близкие экс-футболиста обратились к бельгийским футбольным клубам, за которые он выступал, с просьбой выделить средства на его погребение. Омельянович в разные годы выступал за "Шарлеруа", "Тюбиз", "Льеж" и ряд других команд.

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    23.07.2015 01:25
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