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    Стали известны пары участников 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Определились все пары участников 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2015/16.

    Путь представителей лиг:
    «Панатинаикос» (Греция) — «Брюгге» (Бельгия)
    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Монако» (Франция)
    ЦСКА (Россия) — «Спарта» (Чехия)
    «Рапид» (Австрия) — «Аякс» (Нидерланды)
    «Фенербахче» (Турция) — «Шахтeр» (Украина)
    Путь чемпионов:
    «Стяуа» (Румыния) — «Партизан» Б (Сербия)
    «Милсами» (Молдавия) — «Скендербеу» (Албания)
    «Маккаби» Т-А (Израиль) — «Виктория» (Чехия)
    «Селтик» (Шотландия) — «Карабах» (Азербайджан)
    «Мидтьюлланн» (Дания) — АПОЭЛ (Кипр)
    «Зальцбург» (Австрия) — «Мальмe» (Швеция)
    ХИК (Финляндия) — «Астана» (Казахстан)
    «Динамо» З (Хорватия) — «Мольде» (Норвегия)
    «Видеотон» (Венгрия) — БАТЭ (Беларусь)
    «Лех» (Польша) — «Базель» (Швейцария)
    Первые матчи пройдут 28 и 29 июля, ответные — 4 и 5 августа.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 00:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +95

      demir301 29 июля 2015, 04:05

      Карабаху сложно будет с Селтиком!Не уверен что агдамцы пройдут!!!Удачи им уже сегодня!

      0
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      Рейтинг: +13

      mahir766 24 июля 2015, 17:37

      ну Карабах покажи европе что к чему........

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 11:47

      Вот так разделили пары команд на представителей лиг и чемпионов лиг. будто бы уже заранее известны фавориты и не удачники турнира.
      Осмелюсь предположить кто пройдет дальше погрешность в одну команду.
      (Брюгге, Монако, ЦСКА, Аякс, Шахтер, Стяуа, Милсами, Виктория, Сэлтик, АПОЭЛ, Зальцбург,Хик, Мольде, Батэ, Базель.)

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      Рейтинг: +13

      mahir766 > DXTK 24 июля 2015, 17:38

      не спеши с селтиком братан.карабах не помеха.

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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 23 июля 2015, 09:57

      Удачи БАТЭ

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:47

      Удачи коням

      3
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      Рейтинг: +69

      tembot07 23 июля 2015, 01:07

      интересно, а с Шахтером стали ли разводить во время жеребьевки?

      1
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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 > tembot07 23 июля 2015, 01:29

      да, обязательно.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 00:59

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      0
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