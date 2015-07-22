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    «Манчестер Сити» готов заплатить за Де Брюйне 72 млн евро

    «Манчестер Сити» намерен приобрести полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне. Англичане готовы заплатить за игрока сборной Бельгии 72 млн евро.

    В «Вольфсбург» 24-летний футболист перешёл в январе 2014 года из «Челси» за 25 млн. евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. Ранее спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается зарабатывать на перепродаже своих лидеров.
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    Источник: Sport1.de

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    22.07.2015 23:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 13:48

      за такие деньги волки отдадут с радостью.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Nur.kz 23 июля 2015, 12:17

      Давайте покупайте пусть пуканы пукает от зависти других.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:53

      Желаю "волкам" раскрутить голубой арабский мешок по полной программе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 23 июля 2015, 01:27

      Не меньше 100,мешков надо доить,пока они дойные.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > КиLLеr 23 июля 2015, 09:59

      Немцы своего не упустят

      1
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