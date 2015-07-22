Колосков: « С тренером сборной должны были определиться вчера»

И что же?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями на тему лимита на легионеров и нового главного тренера сборной России.
«Если вы следите за моей биографией, когда в 2005 году я уходил из РФС, то сделал лимит пять иностранцев и шесть россиян. Я всегда ратовал за то, чтобы так и оставалось. Так что к заявлению Мутко у меня самое положительное отношение.
Когда надо было определиться с фамилией главного тренера сборной? Вчера» - цитирует Колоскова «Спорт день за днем».
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