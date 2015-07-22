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    Колосков: « С тренером сборной должны были определиться вчера»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями на тему лимита на легионеров и нового главного тренера сборной России.

    «Если вы следите за моей биографией, когда в 2005 году я уходил из РФС, то сделал лимит пять иностранцев и шесть россиян. Я всегда ратовал за то, чтобы так и оставалось. Так что к заявлению Мутко у меня самое положительное отношение.
    Когда надо было определиться с фамилией главного тренера сборной? Вчера» - цитирует Колоскова «Спорт день за днем».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.07.2015 23:04
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 10:05

      И что же?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 05:12

      поза-позавчера!

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