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    Мутко хочет видеть Хомуху в штабе сборной России

    Министр спорта России Виталий Мутко считает, что тренерюношеской сборной России Дмитрий Хомуха должен войти в тренерский штаб главной сборной страны.

    «Система тренерского штаба будет одна,Хомуха должен входить в штаб национальной команды» - сказал Мутко.

    Напомним, что под руководством Хомухи сборная России U19 вышла в финал чемпионата Европы, где проиграла испанцам.

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    Источник: Sportbox.ru

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    22.07.2015 22:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 10:49

      Что ещё хочет этот питерский обмылок?

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