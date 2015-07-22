Мутко хочет видеть Хомуху в штабе сборной России

Что ещё хочет этот питерский обмылок?
Министр спорта России Виталий Мутко считает, что тренерюношеской сборной России Дмитрий Хомуха должен войти в тренерский штаб главной сборной страны.
«Система тренерского штаба будет одна,Хомуха должен входить в штаб национальной команды» - сказал Мутко.
Напомним, что под руководством Хомухи сборная России U19 вышла в финал чемпионата Европы, где проиграла испанцам.
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Напомним, что под руководством Хомухи сборная России U19 вышла в финал чемпионата Европы, где проиграла испанцам.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!