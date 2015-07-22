Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канделаки: телеканал «Матч ТВ» выйдет в эфир 1 ноября 2015 года

    Телеканал «Матч ТВ» впервые выйдет в эфир 1 ноября 2015 года. Об этом сообщила генеральный продюсер и заместитель гендиректора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа», на базе которого создается телеканал, Тина Канделаки.

    «Спортивное ТВ популярно во всем мире - люди хотят смотреть не только спорт в виде соревнований, Олимпиады и т.п, но и спорт вокруг себя. Это часть нашей жизни
    Сегодня стало очевидно, чтобы добиться чего-то, надо преодолеть себя, и спорт является одним из самых ярких способов добиться от себя большего, развиваться. Поэтому, я уверена, этот канал очень нужен сегодня российскому зрителю, всем тем, кто хочет добиваться успеха», - сказала генеральный продюсер.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 10:56

      Лучше бы на день октябрьского переворота 1917 перенесли! По традиции, так сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 22 июля 2015, 23:30

      Хохлы бегут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      makiv 22 июля 2015, 22:48

      ща будет хохлосрач)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 22 июля 2015, 22:37

      Вангую хохлосрач

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24994

      bset 22 июля 2015, 22:33

      Вiйдет? Вы прикалываетесь что ли??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      BDA81 > bset 22 июля 2015, 22:39

      видимо для хохлов будут показывать :-)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11