Канделаки: телеканал «Матч ТВ» выйдет в эфир 1 ноября 2015 года

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Телеканал «Матч ТВ» впервые выйдет в эфир 1 ноября 2015 года. Об этом сообщила генеральный продюсер и заместитель гендиректора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа», на базе которого создается телеканал, Тина Канделаки.
«Спортивное ТВ популярно во всем мире - люди хотят смотреть не только спорт в виде соревнований, Олимпиады и т.п, но и спорт вокруг себя. Это часть нашей жизни
Сегодня стало очевидно, чтобы добиться чего-то, надо преодолеть себя, и спорт является одним из самых ярких способов добиться от себя большего, развиваться. Поэтому, я уверена, этот канал очень нужен сегодня российскому зрителю, всем тем, кто хочет добиваться успеха», - сказала генеральный продюсер.
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