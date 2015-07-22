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    Тошич — лучший игрок РФПЛ в мае

    Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич сегодня получил награду как лучший футболист РФПЛ в мае. Приз, учрежденный «Чемпионатом.ком» и Лигой, серб получил на базе клуба в Ватутинках.
    «Личные награды важны для любого футболиста, потому что они помогают обрести уверенность и поднимают настроение. Мне приятно, что кто-то высоко оценивают мою игру. Я счастлив, что получил эту награду», - поведал легионер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 21:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +29

      shs13 23 июля 2015, 11:52

      А мае это точно не было известно? Ну или хотя бы в июле?

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > shs13 23 июля 2015, 12:28

      Все в отпуске были

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 23 июля 2015, 11:07

      Это подбодрит Зорана. В мае он и впрямь был хорош.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 10:58

      Лучше просто не бывает!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Дед за ЦСКА 23 июля 2015, 11:22

      Взаимно, многоуважаемый Дед!

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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 23 июля 2015, 10:48

      Как вовремя то ))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 июля 2015, 21:54

      На дворе июль и новый чемпионат, раньше не могли подсуетиться

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