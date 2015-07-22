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    Агент Кришито: «Доменико на 100% останется в «Зените»

    Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть питерский клуб. Ранее появилась информация о том, что 28-летний футболист хочет уйти из "Зенита" из-за нового лимита на легионеров.

    «Это происходит каждое лето. Когда в России вводят новый лимит на легионеров, всегда речь заходит о том, что Кришито покинет клуб. Я могу сказать, что Доменико не поступало никаких сигналов от руководства «Зенита». Могу с уверенностью сказать, что Кришито на 100 процентов останется в команде на долгое время» - приводит слова агента itasportpress.it.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 22 июля 2015, 22:16

      Ясно и понятно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 22 июля 2015, 22:14

      А что были реальные предложения?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 22:06

      Никуда не денется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      magnum3000 22 июля 2015, 21:03

      Это хорошая новость! Доменико Сильный игрок и ещё поможет Зениту отстоять чемпионский титул!

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