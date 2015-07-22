Агент Кришито: «Доменико на 100% останется в «Зените»

Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть питерский клуб. Ранее появилась информация о том, что 28-летний футболист хочет уйти из "Зенита" из-за нового лимита на легионеров.





«Это происходит каждое лето. Когда в России вводят новый лимит на легионеров, всегда речь заходит о том, что Кришито покинет клуб. Я могу сказать, что Доменико не поступало никаких сигналов от руководства «Зенита». Могу с уверенностью сказать, что Кришито на 100 процентов останется в команде на долгое время» - приводит слова агента itasportpress.it. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!