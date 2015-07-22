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    Сборная России не будет играть товарищеских игр с соперниками сборной Украины к отборочному турниру ЧМ-2018

    Сборная России по футболу не будет проводить товарищеские матчи с командами из группы отборочного турнира ЧМ-2018, в которую попадет сборная Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Для сборных, которые попадут в две группы из пяти команд, а также для сборной России УЕФА организует централизованные товарищеские матчи. При этом, к примеру, если в группу I попадет сборная Украины, то команда России будет проводить товарищеские матчи с командами другой группы.

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    Источник: ТАСС

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    22.07.2015 20:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 23 июля 2015, 21:12

      Дожили... Аж плакать хочется. Россию и Украину растаскиваю по углам, как злейших врагов... Кошмарный сон, два года назад.

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 21:37

      Надо в таких новостях вообще комментарии отключать☝️

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 июля 2015, 21:01

      Нам то пофиг, каклы боятся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Тraumtanzеr 22 июля 2015, 21:18

      "каклы" на две головы выше нашей недосборной. а таких критинов, как ты, надо стрелять при рождении

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Тraumtanzеr 22 июля 2015, 22:09

      А чего им бояться??

      2
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