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    Лаборде продлил контракт с «Краснодаром»

    ФК «Краснодар» заключил новый контракт с Рикардо Лаборде. Согласно подписанному сегодня соглашению 27-летний полузащитник из Колумбии будет защищать черно-зеленые цвета до окончания сезона-2017/ 2018.

    Рикардо Лаборде перешел в «Краснодар» в июле 2013 года из кипрского клуба «Анортосис» Фамагуста. За прошедшие 2 года принял участие в 50-ти официальных матчах в составе «горожан», забив в них 10 мячей, сделав 5 результативных передач и заработав для своей команды 4 пенальти.

    Напомним, ранее контракт с командой продил бразильский полузащитник Жоаозиньо.
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    Источник: ФК «Краснодар»

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    22.07.2015 20:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 22:59

      Молодец!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июля 2015, 20:42

      РИКИ ТЫ МОЛОДЕЦ, ЖДЕМ ОТ ТЕБЯ КРАСИВОЙ ИГРЫ И ЗАБИТЫХ ГОЛОВ!

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