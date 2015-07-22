Кобелев: «Скоро можно ожидать приятных сюрпризов»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию с Виталием Дьяковым и Янном М'Вила, которые тренируются в составе команды.





«Думаю, можно ждать сюрпризов скоро. Приятных, конечно. Также клубу нужен нападающий, мы понимаем и стараемся это осуществить. Мы под колпаком у УЕФА, и надо быть осторожными. Будет возможность — подпишем. Для «Динамо» разницы между русскими и легионерами нет», - цитирует Кобелева «Чемпионат».