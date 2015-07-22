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    Кобелев: «Скоро можно ожидать приятных сюрпризов»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию с Виталием Дьяковым и Янном М'Вила, которые тренируются в составе команды.

    «Думаю, можно ждать сюрпризов скоро. Приятных, конечно. Также клубу нужен нападающий, мы понимаем и стараемся это осуществить. Мы под колпаком у УЕФА, и надо быть осторожными. Будет возможность — подпишем. Для «Динамо» разницы между русскими и легионерами нет», - цитирует Кобелева «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 20:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 23 июля 2015, 11:50

      Подписывайте уже, иначе некрасиво получится. А Дьяков и Данилкин вполне могут стать центральными защитниками в сборной.

      0
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER > Sem25 23 июля 2015, 18:29

      Насчет Дьякова сомневаюсь,а вот Данилкин точно им будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 11:00

      А приятных ли?

      0
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      Рейтинг: +15

      Satana-ad 23 июля 2015, 10:42

      понятно кароче все)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      kasper1979 23 июля 2015, 10:41

      панюков

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 10:29

      аж интересно!

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 23 июля 2015, 09:28

      Неужто Саламыча вернут?

      0
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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 23 июля 2015, 06:15

      кержаков!! ну его

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 05:10

      догадываемся про сюрпризы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Bobus 22 июля 2015, 22:41

      Наверно Степашин президентом РФС станет

      0
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      Рейтинг: +24994

      bset 22 июля 2015, 22:34

      Роналду переходит не в МЮ, а в Динамо?

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