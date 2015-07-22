Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Слова Канделаки унизительны»

    Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин прокомментировал высказывания Тины Канделаки, назначенной на должность генерального продюсера и заместителя гендиректора объединённой спортивной редакции нового спортивного холдинга, который создаётся на базе нового федерального телеканала «Матч ТВ».

    «Тине интересно строить крупную спортивную редакцию «с нуля». Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное.( С нуля, ну офигеть!
    Я корпоративный дисциплинированный человек. Но «редакция с нуля» унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет.
    Если новая редакция с нуля – что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!
    Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал», – написал Уткин.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 23 июля 2015, 00:34

      какой идиот додумался эту тп поставить во главе спортивного канала?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 23 июля 2015, 00:20

      Не люблю всех этих пиар звезд типа Канделаки, но с другой стороны если придет плеяда новых нормальных комментаторов возможно футбол будет смотреть интереснее, нынешнее большинство спортивных журналистов и коментарии матчей в их исполнении ниже среднего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 22 июля 2015, 22:37

      Надо пригласить на канал Кольку Сванидзе, он ее вышибет, как в свое время Светку Сорокину с РТР. Ну а Тинке Канделаки надо крышевать автогонки, а не футбол, ведь она с Исмаиловым гоняла на перегонки по ночной Женеве))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS 22 июля 2015, 22:35

      Уткину давно пора

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      бомбардирр 22 июля 2015, 22:23

      Уткин бесполезен он неприятный а Канделаки посмотрим

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      чубака 22 июля 2015, 22:14

      МАНДАлаки везде успевает. В принципе давно надо было растормошить этот НТВ+,а то чердак,Уткин и компания зазналась. Можно оставить Генича,Шнякина,Моссаковского с Казанским,остальных гнать подальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 21:43

      Уткин закрякал, без работы останется. Будет свои бредни теперь в интернете писать и хлеб с майонезом есть☝️
      А назначение Канделаки ни чего не изменит. Ибо тут проблема в самих правах на трансляции а не в людях что их транслируют☝️

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 22 июля 2015, 21:35

      видимо Канделаки неплохо у кого горловой ми ть застругала,раз взяли на канал ее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 20:56

      Это кто же додумался Канделаки в спорт отправить?? аха-ха
      Ей утренник не в каждом садике можно доверить, а тут спорт)))
      Ну держитесь, будете Тину слушать под синхронное плавание.) Только пловцы под нее не успеют двигаться))) аха-ха

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 22 июля 2015, 20:27

      Уткин- не целый мир, хотя где Тина и где мир спорта?!)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11