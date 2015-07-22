Уткин: «Слова Канделаки унизительны»

Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин прокомментировал высказывания Тины Канделаки, назначенной на должность генерального продюсера и заместителя гендиректора объединённой спортивной редакции нового спортивного холдинга, который создаётся на базе нового федерального телеканала «Матч ТВ».





«Тине интересно строить крупную спортивную редакцию «с нуля». Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное.( С нуля, ну офигеть!



Я корпоративный дисциплинированный человек. Но «редакция с нуля» унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет.



Если новая редакция с нуля – что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!