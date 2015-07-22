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    Янн М'Вила и Виталий Дьяков тренируются с «Динамо», но контракты еще не подписали

    Московское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ с «Мордовией». Полузащитник Янн М'Вила и защитник Виталий Дьяков тренируются в общей группе, но контракты с клубом пока не подписали, сообщается в «твиттере» московского клуба.

    Игра с «Мордовией» пройдёт 25 июля на «Арене Химки». Начало матча в 18:30 мск.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    22.07.2015 19:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 23 июля 2015, 11:59

      Чтобы подписать Дьякова, надо продать Самба или Дугласа. Может и обоих. Что затруднительно. С М Вила все проще. Очень нужен. Оба футболиста наигрывались в основу в контрольных матчах. Смотрелись прилично.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 23 июля 2015, 06:50

      Формальность осталась...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июля 2015, 20:29

      ТИМУРОВЦЫ?

      0
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      Рейтинг: +50

      valeh172 22 июля 2015, 20:19

      Игра с Зенитом показал настолько нужны эти игроки

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 20:05

      и это даёт надежду!

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 22 июля 2015, 20:00

      Надеюсь, что подпишем обоих.

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      Рейтинг: +10

      Никона 22 июля 2015, 19:28

      ШО ОПЯТЬ?!!!(с)

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      Рейтинг: +11

      Dean Ambrose 22 июля 2015, 19:22

      ну подпишите вы их наконец! Дьяков нам как воздух нужен! М'Вила тоже неслабо усилит

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