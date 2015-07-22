Янн М'Вила и Виталий Дьяков тренируются с «Динамо», но контракты еще не подписали

Чтобы подписать Дьякова, надо продать Самба или Дугласа. Может и обоих. Что затруднительно. С М Вила все проще. Очень нужен. Оба футболиста наигрывались в основу в контрольных матчах. Смотрелись прилично.
Московское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ с «Мордовией». Полузащитник Янн М'Вила и защитник Виталий Дьяков тренируются в общей группе, но контракты с клубом пока не подписали, сообщается в «твиттере» московского клуба.
Игра с «Мордовией» пройдёт 25 июля на «Арене Химки». Начало матча в 18:30 мск.
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