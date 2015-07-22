Советник генсека ООН: «Новым президентом ФИФА должен стать неевропеец или женщина»

Преемник Йозефа Блаттера на посту президента ФИФА должен быть не из Европы, а лучше если новый глава организации будет женщиной, заявил специальный советник генсека ООН по вопросам спорта во имя развития и мира Вильфрид Лемке.





Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Исполком ФИФА на внеочередном заседании, прошедшем 20 июля в Цюрихе, определил, что конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года.

