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    Советник генсека ООН: «Новым президентом ФИФА должен стать неевропеец или женщина»

    Преемник Йозефа Блаттера на посту президента ФИФА должен быть не из Европы, а лучше если новый глава организации будет женщиной, заявил специальный советник генсека ООН по вопросам спорта во имя развития и мира Вильфрид Лемке.

    Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Исполком ФИФА на внеочередном заседании, прошедшем 20 июля в Цюрихе, определил, что конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года.
    "С моей точки зрения, было бы хорошо, если бы новый глава ФИФА был не из Европы. Все должны чувствовать, что мы остаемся едины внутри такой большой-большой организации, как ФИФА, - цитирует Лемке агентство Рейтер. - Было бы фантастически, если бы ФИФА возглавила женщина. Почему бы женщине не стать лидером крупнейшей спортивной федерации? Это было бы очень умным решением".

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 18:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 23 июля 2015, 06:41

      ТОЛЕРАСТЫ!!! Плеваться хочется, от их высказываний!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      keks 05 22 июля 2015, 23:16

      женщина не из Европы давайте Псаки!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 22 июля 2015, 22:19

      Перебор их с толерантностью раздражает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 21:53

      Смородскую забирайте☝️

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 июля 2015, 20:18

      Смородскую заберите

      0
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      Рейтинг: +18

      alex8683 22 июля 2015, 20:15

      Смородская потирает руки!

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      Рейтинг: +9

      Lvby 22 июля 2015, 19:22

      "не из Европы" значит из США :)

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      Рейтинг: +25

      Payet 22 июля 2015, 19:16

      Баба за рулемрулем, это как обезьяна с гранатой!

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      Рейтинг: +63

      Hasselby 22 июля 2015, 19:15

      ах да, оно еще должно во всеуслышанье верещать, про то, что в России его унижают, и поэтому он лижет Обаме.

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      Рейтинг: +63

      Hasselby 22 июля 2015, 19:14

      должен быть гей, трансвестит из мужика в женщину, китайсколатинистый негр, мечтающий снова стать мужиком, что бы потом опять стать бабой. Вроде ничего не упустил

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