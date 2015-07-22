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    Карпин вновь оштрафован за выход за пределы технической зоны

    В Доме футбола прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей второго и третьего тура первенства ФНЛ.

    На 5000 рублей за выход за пределы технической зоны в матче с тульским «Арсеналом» оштрафован главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин. Ранее бывший наставник московского «Спартака» был оштрафован за аналогичное нарушение в игре первого тура с «Зенитом-2».
    5000 рублей за выход за пределы технической зоны в игре с «Тосно» заплатит и старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, сообщает пресс-служба ФНЛ. Наставник петербургской команды был также оштрафован за данное нарушение по итогам встречи первого тура с армавирским «Торпедо».
    По 5000 заплатят тренеры «Томи» Валерий Климов и Валерий Непомнящий, а также футболист Анзор Саная. Во время матча с «Факелом» они выходили за пределы технической зоны.

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    Источник: ФНЛ

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    22.07.2015 17:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6295

      порт 22 июля 2015, 19:30

      У волеры скидки, он не парится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июля 2015, 19:20

      Валера рулит

      0
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 22 июля 2015, 18:07

      а этот все не угомонится... пусть себе рупор уже купит что ли

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 18:03

      Валера- он такой...границы ему тесны!

      0
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