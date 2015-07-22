Тульский «Арсенал» подписал контракт с Берхамовым

с бехрами
"Арсенал" подписал контракт с полузащитником Кантемиром Берхамовым, информирует официальный сайт тульского клуба. 26-летний хавбек будет выступать за "канониров" под номером 17.
Ранее он защищал цвета "Нижнего Новгорода", "Спартака" из Нальчика, "Урала" и "Тосно". Футболист также выступал за юниорскую и молодежную сборные России.
Берхамов может принять участие в матче 4-го тура первенства ФНЛ против своей бывшей команды - "Тосно". В сезоне-2014/15 полузащитник сыграл в 23 матчах ФНЛ, забил 4 гола, сделал 4 результативные передачи.
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