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    Тульский «Арсенал» подписал контракт с Берхамовым

    "Арсенал" подписал контракт с полузащитником Кантемиром Берхамовым, информирует официальный сайт тульского клуба. 26-летний хавбек будет выступать за "канониров" под номером 17.

    Ранее он защищал цвета "Нижнего Новгорода", "Спартака" из Нальчика, "Урала" и "Тосно". Футболист также выступал за юниорскую и молодежную сборные России.
    Берхамов может принять участие в матче 4-го тура первенства ФНЛ против своей бывшей команды - "Тосно". В сезоне-2014/15 полузащитник сыграл в 23 матчах ФНЛ, забил 4 гола, сделал 4 результативные передачи.

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    22.07.2015 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 23 июля 2015, 02:58

      с бехрами

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