Тульский «Арсенал» подписал контракт с Берхамовым

"Арсенал" подписал контракт с полузащитником Кантемиром Берхамовым, информирует официальный сайт тульского клуба. 26-летний хавбек будет выступать за "канониров" под номером 17.





Ранее он защищал цвета "Нижнего Новгорода", "Спартака" из Нальчика, "Урала" и "Тосно". Футболист также выступал за юниорскую и молодежную сборные России.

