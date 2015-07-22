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    Хомуха: «у сборной Германии в штабе 22 человека, у Испании 19, а у России всего 9»

    Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха рассказал о разнице в составе между тренерским штабом сборных Германии, Испании и России:

    «Работали очень много, люди начинали заговариваться. Человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Это разряжало обстановку, начинали дружно смеяться. Работали до часу ночи, в восемь подъём. Трудились и до завтрака, и после - в общем, весь день. Очень интенсивный график.
    Ведь у нас в штабе всего девять специалистов, тогда как у немцев 22, а у испанцев 19 человек персонала. Аналитики, операторы, тренерский штаб - все разграничено. Мы же делаем все вместе и весь объем информации обрабатываем сами», - приводит слова тренера "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 17:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 23 июля 2015, 09:36

      Ну об этом давно уже говорят, так что не ново.

      0
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      Рейтинг: +16

      Leo28 23 июля 2015, 08:13

      Бедненькие какие !!! Устали работать !! За миллионы денег устали смотреть матчи , обсуждать и думать какого из берез поставить в состав .... Тьфу мля читать противно , после всех их косяков !!! Давайте наберем в тренерский штаб 22 тренера ! Позовем Маура , пера , вернем Гуса и капелу обратно !! Всех соберем , дадим всем ЗП по 20 Лямов евро !' Пусть пилят наш бюджет Чее у нас еще остались какие-то копейки в фонде НБС давайте его распилим на сборную потратим ?!! Или может эти тренеры будут бегать сами за такие бабки ? Как ра че 11 на поле 11 на заменах )

      -1
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ > Leo28 23 июля 2015, 09:40

      Включи голову, речь не про тренеров, а персонал в целом.
      Я так понимаю у нас тех же Аналитиков, Операторов и.т.д то что есть в других сборных, нет и не было. Всем занимается тренерский штаб, о чем он и говорит.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 23 июля 2015, 01:17

      Надо заинтересовывать хороших специалистов в молодежном футболе их явный недобор.

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      Рейтинг: +92

      Cynic 22 июля 2015, 22:30

      так вот в чем формула успеха

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      Рейтинг: +185

      Bobus 22 июля 2015, 20:26

      да у нас - чем их больше - тем всё хуже

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 19:59

      На большой штаб денег нет. Все деньги на Капелло ушли, да на содержание газпроекта.

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      Рейтинг: +14

      alekseikosenkov2008 22 июля 2015, 17:49

      Правильно, что об этом говорит. В подготовке на таком уровне не может быть мелочей. Все начинается с отношением к юношескому и детскому футболу. Хотя количество и качество не всегда одно другому помогает.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 17:25

      эх, Дима, нам еле-еле с четырьмя итальянцами рассчитаться удалось, а ты 22, 19)))

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      Рейтинг: +13

      mr.Deneb > RIR68 22 июля 2015, 22:32

      Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей.

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