Моуринью не исключает, что в будущем может поработать в MLS

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не исключил, что в будущем продолжит карьеру в MLS. Португалец отметил, что его привлекает то, как растет интерес к футболу в Северной Америке.









"Однажды это может случиться, но не сейчас. Почему? Потому что это не для меня на данном этапе карьеры, – цитирует Моуринью источник. – Мне хочется участвовать в таких крупных турнирах, как Лига чемпионов, Премьер-лига. Но я хотел бы дать что-то новое стране, где все больше людей начинают любить футбол". "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!