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    Моуринью не исключает, что в будущем может поработать в MLS

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не исключил, что в будущем продолжит карьеру в MLS. Португалец отметил, что его привлекает то, как растет интерес к футболу в Северной Америке.

    "Однажды это может случиться, но не сейчас. Почему? Потому что это не для меня на данном этапе карьеры, – цитирует Моуринью источник. – Мне хочется участвовать в таких крупных турнирах, как Лига чемпионов, Премьер-лига. Но я хотел бы дать что-то новое стране, где все больше людей начинают любить футбол".

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    Источник: A Bola

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    22.07.2015 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      Челси 23 23 июля 2015, 05:16

      жалко Беговича,столько косяков в дебютном матче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 20:58

      поживем увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 июля 2015, 18:17

      Чтобы и оттуда Фрэнки турнуть?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 16:56

      А потом в NHL

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Рамич 22 июля 2015, 16:00

      правильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      BDA81 22 июля 2015, 15:47

      Да не по едишь ты ни куда ! Ты так и будешь из одного гранда в другой прыгать :-)

      2
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